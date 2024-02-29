Новый комплекс станции "Восток" в Антарктиде готов к первой зимовке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Новый зимовочный комплекс на единственной российской внутриконтинентальной станции в Антарктиде "Восток" готов к первой зимовке полярников. Специалисты получили все необходимые для опытной зимовки грузы, а также подготовили всю инфраструктуру жизнеобеспечения, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"В этом сезоне нам предстоит протестировать работоспособность нового зимовочного комплекса, оценить на практике объем энергопотребления, функциональность и надежность всех инженерных систем при экстремально низких температурах - ниже -80°С", - приводит пресс-служба слова директора ААНИИ Александра Макарова.

Он пояснил, что главное для безопасной зимовки полярников - достаточный объем топлива. На станции обустроили 12 резервуаров с двухгодичным запасом энергоносителей. Топливо - это почти половина тех 2,6 тыс. тонн грузов, которые доставили на "Восток" к зимовке. Еще около 1,3 тыс. тонн составили материалы для завершения строительства НЗК "Восток", а также продукты и необходимое оборудование для полярников. Для их транспортировки организовали 18 сложных логистических операций в ледяной пустыне.

С запуском комплекса в опытную эксплуатацию на первую зимовку в нем останутся 22 специалиста-инженера, которые займутся отладкой всех систем жизнеобеспечения высокотехнологичного комплекса. Также с ними продолжат свою работу шесть специалистов-полярников, которые будут обустраиваться в новых блоках и осваивать их технические возможности. Общая площадь пяти модулей НЗК "Восток" - около 3 тысяч кв. метров. Длина возводимой станции составляет 140 метров, максимальная высота - 17,5 м.

Торжественная церемония запуска нового комплекса "Востока" в опытную эксплуатацию прошла в январе этого года. В августе 2021 года правительство РФ направило более 1 млрд рублей на транспортировку и монтаж нового модульного зимовочного комплекса антарктической станции "Восток". Сама станция основана в 1957 году, на данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Сейчас ее базовая инфраструктура нуждается в полной замене, старые здания частично или полностью погружены под слой снега толщиной 3-5 м.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике.