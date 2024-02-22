Ученые заявили, что заразный рак моллюсков активно распространяется в окрестностях портов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Европейские экологи и биологи проследили за распространением заразного рака моллюсков MtrBTN2 у западных берегов Франции и обнаружили, что важную роль в его распространении играют колонии мидий, расположенные на территории портов и соседних с ними сооружений. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале PRSB: Biological Sciences.

"Проведенные нами наблюдения указывают на необычно высокую частоту встречаемости MtrBTN2 среди мидий, обитающих на территории портов. Это указывает на то, что в акваториях портов сложились благоприятные условия для передачи данной формы рака моллюсков, в том числе высокий уровень стресса, большая плотность их популяций и другие факторы. Кроме того, наросты на бортах кораблей могут помогать распространению этого заразного рака", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа французских экологов и биологов под руководством старшего научного сотрудника Университета Монпелье (Франция) Николаса Бьерна при изучении состояния популяций двух видов моллюсков, синих и средиземноморских мидий, обитающих в водах Атлантики у западных берегов Европы. Они употребляются в пищу и активно разводятся на аквафермах, однако в последние годы их существованию начала угрожать болезнь MtrBTN2, заразный рак мидий.

Руководствуясь этими соображениями, Бьерн и его коллеги всесторонне изучили то, как часто заражаются этим раком мидии в сорока природных популяциях этих моллюсков, расположенных у берегов Франции, а также на девяти фермах мидий и в двух десятках портов и у большого числа понтонов и бакенов. В этих акваториях ученые собрали более 1,5 тыс. образцов моллюсков, в тканях тела которых они попытались выявить колонии опухолевых клеток.

В общей сложности ученым удалось выявить 23 случая развития рака среди и того, и другого вида мидий, подавляющая часть которых была выявлена в популяциях этих моллюсков, обитающих на территориях крупных портов или в их ближайших окрестностях. В частности, ученые обнаружили зараженных моллюсков у портов Ла-Тринитэ-сюр-Мер, Ла-Тюрбаль и Сен-Назер, а также у нескольких понтонов и бакенов.

Подобные особенности распространения MtrBTN2 у западных берегов Франции, как считают исследователи, указывают на то, что порты и портовые сооружения играют важную роль в распространении заразного рака моллюсков. Последующее изучение местных колоний мидий, а также анализ условий их обитания, поможет понять, что именно способствует передаче заразного рака в этих регионах побережья Европы, подытожили исследователи.

На сегодняшний день на Земле существует несколько типов раковых опухолей, которые могут передаваться от одного живого существа к другому. К их числу относится болезнь CTVT, поражающая собак уже 10 тыс. лет, а также две формы рака тасманийских дьяволов DFTD, чье распространение в последние десятилетия привело к резкому сокращению в численности этих сумчатых хищников. Еще большее число "заразных" форм рака, порядка десяти, встречается среди моллюсков, причем некоторые из них способны поражать не только представителей одного и того же вида беспозвоночных, но и множество других видов моллюсков. Недавно генетики обнаружили, что некоторые формы этих опухолей распространяются среди разных популяций мидий и других моллюсков в Атлантике уже несколько столетий.