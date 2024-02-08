Путин: "научная дерзость" советских ученых внесла огромный вклад в победу над нацизмом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил достижения отечественных ученых, открытия которых позволили создать ядерный щит, внести огромный вклад в победу над нацизмом.

"Сила научного предвидения, как и многогранность, безграничная широта научного поиска всегда отличали работу академии наук, ее представители достигали выдающихся успехов не только в гуманитарной сфере, но и в естественных дисциплинах, формировали сильнейшие школы в области математики, физики, химии, биологии, физиологии и медицины", - сказал глава государства на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук.

По мнению Путина, "разработки, открытия, научная дерзость ученых внесли огромный вклад в победу над нацизмом, а во второй половине ХХ века именно достижения академии позволили создать ракетно-ядерный щит, обеспечить первенство страны в изучении и освоении космического пространства".