Путин: Россия всегда открыта к партнерству в науке для всех желающих ученых

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия всегда открыта для партнерства в науке в интересах всего человечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии 300-летия Российской академии наук в Государственном Кремлевском дворце.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на ограничения и барьеры, российские ученые продолжают сотрудничество со своими иностранными коллегами. По его словам, попытки ограничить сотрудничество продолжаются. "А в то же время продолжается плодотворное сотрудничество наших коллег между собой", - отметил президент.

"Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества", - указал Путин.

В начале выступления глава государства отметил, что юбилей РАН - это событие не только национального, но и глобального масштаба, а потому заслуженно включено в перечень памятных дат ЮНЕСКО. "Символично и то, что именно в день рождения академии мы отмечаем День российской науки", - добавил Путин.

Глава государства поздравил с Днем рождения РАН всех граждан страны, академиков, членов-корреспондентов, сотрудников академии. "И, добавлю, наших иностранных коллег, которые [продолжают сотрудничать] несмотря на все ограничения, запреты и барьеры, которые вводят люди явно неакадемического склада ума, не понимающие, что невозможно создать барьеры, абсолютный железный занавес, как это было когда-то. <…> Но и тогда было невозможно запретить общение. Сегодня это нелепо", - подчеркнул президент.