Матвиенко заявила, что высокий уровень развития науки способствует безопасности страны

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия обладает колоссальным интеллектуальным потенциалом, а высокий уровень развития науки способствует обеспечению безопасности и процветанию страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову по случаю 300-летия со дня учреждения академии.

"Наука в любом государстве является национальным богатством и движущей силой технического прогресса. Россия обладает колоссальным интеллектуальным потенциалом, высокий уровень развития фундаментальной и прикладной науки способствует социально-экономическому росту, обеспечению безопасности и процветанию страны. Огромная заслуга в этом принадлежит Российской академии наук, чья легендарная история прославила нашу державу. Мы по праву гордимся выдающимися учеными прошлых лет и современности - талантливыми, яркими людьми с широчайшей эрудицией, преданными идеалам гуманизма, избранному делу и отечеству", - написала спикер Совфеда.

Она отметила, что по прошествии столетий отчетливо понятна вся значимость деятельности РАН, "давшей импульс укреплению в обществе научного мировоззрения, которое во многом определило развитие страны". "Сегодня авторитет академии как интеллектуального стратегического ресурса государства также неоспорим. Масштабная работа, проводимая учеными, свидетельствует об их стремлении приносить максимальную пользу отечеству, неравнодушии к его судьбе", - подчеркнула Матвиенко.

Она пожелала всему коллективу РАН неиссякаемой созидательной энергии и воплощения смелых замыслов, чтобы "славные традиции академии служили основой для новых свершений на благо родины".

Поздравление СПбГУ

Также председатель верхней палаты парламента направила поздравительную телеграмму ректору Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кропачеву в связи с 300-летним юбилеем вуза. Она отметила, что университет прошел долгий путь, а в его стенах работали и учились люди, прославившие всю Россию, выдающиеся ученые, общественные, государственные и политические деятели. "Выпускники вуза становились лауреатами Нобелевской премии, первооткрывателями, олимпийскими чемпионами, знаменитыми писателями, художниками и музыкантами. Один из флагманов отечественной высшей школы, университет известен как уникальный научно-образовательный центр, стартовая площадка для целеустремленной и талантливой молодежи, желающей получить образование в соответствии с мировыми стандартами", - написала Матвиенко.

По ее словам, на протяжении своей истории университет нередко разрабатывал инновации, которыми делился с другими научными и образовательными учреждениями страны. В частности, именно в нем впервые в России была опробована модель клинической практики студентов. "Сочетание передовых методик обучения и богатых традиций, позитивная творческая атмосфера способствуют подготовке специалистов, умеющих претворять в жизнь смелые идеи и проекты, находить ответы на актуальные вызовы современности. Огромная заслуга в этом принадлежит блестящим ученым, внесшим существенный вклад в российскую науку и образование", - отметила сенатор.

Она пожелала преподавателям, студентам, сотрудникам и выпускникам успехов на ниве науки и просвещения, и чтобы юбилей университета стал точкой отсчета для новых достижений на благо Отечества.