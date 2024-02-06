Эксперт заявила, что биоэтика не успевает за развитием технологий

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Биоэтика не успевает за развитием технологий, которые постоянно ставят новые вызовы перед учеными и врачами. Необходимо искать компромиссы, чтобы избегать моральных конфликтов, заявила журналистам заместитель декана ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова.

"Технологии постоянно развиваются - приняв какое-то одно решение, мы уже сталкиваемся с тремя новыми, дальше с пятью новыми. На данный момент развитие науки и новых технологий идут с таким стремительным прогрессом, что найти все решения просто физически невозможно. Более того, встают совершенно новые вызовы перед этиками, исследователями, врачами - ранее невиданные. Эти вызовы порождают моральные конфликты и конфликты интересов представителей разных слоев общества, конфессий, этнических групп, которые так просто сразу не решить. Вокруг этого должна быть дискуссия. <...> Присутствует добрая воля на то, чтобы найти компромисс", - сказала Воронцова на конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".

По ее словам, на площадке конференции идет дискуссия представителей разных конфессий, сообществ, и их мнение приветствуется. Биоэтика постоянно находится в диалоге с практиками, с исследователями, для того чтобы нащупать наиболее этически приемлемые нормы, в рамках которых можно проводить исследования, можно принимать результаты исследования в первую очередь во благо граждан. Эксперты биоэтики руководствуются теми этическими принципами, которые существуют в обществе, где они работают.

"Пожалуй, самое ключевое, что можно из этой конференции вынести - то, что технологии стремительно развиваются, и мир движется в определенном направлении в использовании этих технологий. Главное, о чем обеспокоены специалисты в областях этих технологий и в смежных областях - это максимальная польза для конечного потребителя, гражданина нашей страны и не только. В этом нам помогают как наши законодательные органы, так и специалисты в биоэтике. Она является неким связующим звеном между реальной практикой, - тем, как развивается мир, и тем, по каким правилам эти новые технологии можно было бы применять", - добавила Воронцова.