Умер академик РАН Владимир Кукес

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава РФ, академик РАН Владимир Григорьевич Кукес умер в возрасте 89 лет. Об этом в понедельник сообщили на сайте Сеченовского университета Минздрава РФ.

"На 90-м году ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава РФ академик РАН Владимир Григорьевич Кукес", - говорится в сообщении.

Кукес организовал первое подразделение клинической фармакологии в СССР, открыв его в Первом ММИ в 1971 году. Кукес впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств, а также разработал и внедрил методы определения концентрации отечественных и зарубежных лекарственных средств в различных биологических средах организма. Кукес получил звание академика РАН в 2013 году.