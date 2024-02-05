В Германии впервые изучили интеграцию ретровируса обезьян в геном других животных

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив ученых впервые проследил за тем, как ретровирус обезьян, поражавший в прошлом гиббонов, встраивается в геном одного из видов грызунов из Новой Гвинеи. Эти наблюдения помогут ученым раскрыть влияние данного процесса на процесс эволюции млекопитающих, сообщила в понедельник пресс-служба немецкого Института изучения зоопарков и дикой природы (IZW).

"Обнаруженный нами вирус cMWMV обладает всеми характеристиками "обычного" экзогенного заразного ретровируса, однако при этом он встроен в ДНК крыс из Новой Гвинеи. Это говорит о том, что он очень недавно проник в геном этого вида млекопитающих, значительно раньше, чем похожий на него ретровирус коал KoRV", - заявила научный сотрудник IZW Саба Моттагиния, чьи слова приводит пресс-служба института.

Геном человека и всех остальных многоклеточных живых существ в значительной степени состоит из обрывков ДНК древних ретровирусов, которые в далеком прошлом интегрировали себя в структуру хромосом предков этих живых существ. Чаще всего эти фрагменты генома вирусов никак не проявляют себя, однако иногда они используются организмом в своих целях или же негативно влияют на его работу.

Моттагиния и ее коллеги получили первую возможность изучить то, как протекает интеграция ретровируса в геном млекопитающего при изучении того, как летучие мыши способствуют распространению ретровируса GALV, который был выявлен в популяциях азиатских гиббонов в середине прошлого столетия. Впоследствии ученые обнаружили, что этот вирус очень похож на ретровирус коал KoRV, а также открыли свидетельства того, что и тот, и другой патоген распространяют рукокрылые млекопитающие.

Руководствуясь этой идеей, исследователи собрали и изучили почти три сотни образцов биоматериалов, которые были оставлены семью видами летучих мышей, обитающих на юго-востоке Азии, а также других видов животных, с которыми контактируют эти рукокрылые существа. Анализ этих проб показал, что все изученные летучие мыши не были носителями активных ретровирусов, однако при этом ученые обнаружили аналоги вируса GALV в ДНК сразу пяти особей грызунов вида Melomys leucogaster, обитающих на Новой Гвинее.

Ретровирус был встроен в одну и ту же область генома этих крыс, что говорит об общем происхождении этого патогена и его активной передаче по наследству. При этом ученые не обнаружили перестроек и повреждений в структуре генома вируса, получившего имя cMWMV, что говорит о крайне недавнем времени его интеграции в ДНК крыс из Новой Гвинеи. Это делает их особенно интересными для изучения того, как закрепление ретровирусов в геноме млекопитающих влияет на эволюцию и жизнеспособность животных, подытожили Моттагиния и ее коллеги.