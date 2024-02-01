В Пермском крае разработали решение, снижающее энергозатраты при горной выработке

ТАСС, 1 февраля. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали модель управления спросом на электроэнергию, потребляемую шахтами горнодобывающих предприятий. Решение позволит повысить энергоэффективность объектов за счет более гибкого управления вентиляторной установкой, сообщила пресс-служба вуза.

"Мы разработали кибернетическую модель управления спросом на электроэнергию, потребляемую подземными горнодобывающими предприятиями, объединяющую в себе экономию электроэнергии и участие в рынке спроса на нее", - сообщил профессор кафедры "Горная электромеханика" ПНИПУ Александр Николаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Авторы выявили математические зависимости, позволяющие рассчитать процессы распределения воздуха между различными выработками в шахте. С учетом информации о характеристиках поступающего в нее воздуха эти данные позволяют настраивать режим работы главной вентиляторной установки так, чтобы экономить энергию.

"Созданный политехниками программный продукт интегрирует цифровой двойник процесса проветривания подземного горнодобывающего предприятия с сайтом прогноза погоды. Изменение параметров воздуха, подаваемого в шахтные стволы, влияет на работу главной вентиляторной установки, увеличивая или снижая ее энергопотребление при сохранении объема поступающего в стволы воздуха", - пояснили в вузе.

Модель также позволяет прогнозировать необходимые энергозатраты на перспективу, предусматривая такие плановые события как спуск и подъем рабочих. Корректировать работу системы можно и в случае изменений, связанных с параметрами воздушных потоков. Система также способна составить суточный план энергопотребления на основе архивных данных.

"[Решение подходит] практически для любых предприятий, на которых уже есть или могут быть установлены датчики, считывающие основные параметры для обработки и выдачи прогноза", - уточнили в ПНИПУ.