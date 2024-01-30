Путин отметил независимость ученых на фоне ситуации в мире

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил позицию ученых на фоне ситуации в мире. Глава государства встретился с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым.

"Ученые - умные люди и независимые", - отметил Путин.

Красников доложил о международной деятельности РАН, отметив, что таких контактов много. Он рассказал про общее собрание РАН, на котором награждали золотыми медалями выдающихся ученых, в числе которых был и британский ученый. "К нам приехал заместитель генерального директора ЮНЕСКО, вручали международную премию имени Менделеева, приехал из Института Макса Планка профессор Клаус [Александр Мюллен]. Было большое международное событие", - добавил глава РАН.