При президенте Абхазии создали совет молодых ученых

СУХУМ, 26 января. /ТАСС/. Совет молодых ученых создан при президенте Абхазии, сформирован попечительский совет. Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам встречи Аслана Бжании с учеными.

"В рамках встречи Аслана Бжании с молодыми учеными, представляющими институты, подведомственные Академии наук Абхазии, было официально объявлено о создании Совета молодых ученых при президенте. Также был сформирован попечительский совет, который будет их направлять и консультировать. Глава государства отметил необходимость наличия подобной площадки для прямого диалога и взаимодействия молодого научного сообщества с президентом", - говорится в сообщении.

Президент заверил участников встречи в том, что готов оказывать содействие молодому научному сообществу страны. "Я подтверждаю свое намерение контактировать с учеными и с учетом наших скромных возможностей поддерживать их", - сказал Бжания.

По словам руководителя Администрации президента Абесалома Кварчии, создание Совета молодых ученых обусловлено высокой значимостью науки для республики. Он также пообещал, что государство будет проявлять заботу о молодых ученых и выделять гранты для осуществления ими научно-исследовательской работы. "Интеллектуальный, научный труд [молодых ученых] будет максимально использован на благо нашего государства и для раскрытия духовного, экономического и научного потенциала Абхазии", - приводятся слова Кварчии.