На Камчатке разрабатывают ПО для прогнозирования землетрясений по состоянию радона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Ученые КамГУ им. Витуса Беринга разрабатывают программное обеспечение (ПО) для отслеживания аномалий радона с целью прогнозирования землетрясений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"Сейчас мы работаем над созданием программного обеспечения, которое путем получения данных об эманации радона в грунтовых водах сможет приблизить к предсказанию. Этот проект станет шагом к разработке и созданию автоматизированных систем выделения предвестниковых аномалий, возникающих перед сильными землетрясениями Камчатки, по данным радонового мониторинга", - сообщили в вузе.

Уточняется, что работы над созданием программного обеспечения должны закончиться уже в 2024 году, после чего оно будет передано Единой геофизической службе РАН для дальнейшей работы.

Камчатский край расположен в одном из наиболее сейсмоопасных районов планеты. Неощущаемые землетрясения происходят в регионе ежедневно, ощущаемые - несут угрозу жизни и здоровью населения. Так, Олюторское землетрясение в 2005 году привело к закрытию села Корф из-за большого количества поврежденных зданий и аэропорта.