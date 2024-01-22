В России создали высокоскоростной тепловизор для сканирования пространства

ТАСС, 22 января. Российские исследователи разработали высокоскоростную систему сканирования пространства на базе тепловизора, которую можно использовать для охраны инфраструктуры, отслеживания транспорта и объектов, а также поиска пропавших людей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Университета ИТМО (Санкт-Петербург).

"Ученые предложили систему высокоскоростного панорамного сканирования с накоплением сигнала. При таком подходе нужен всего лишь один тепловизор, который при помощи оптико-механической системы непрерывно просматривает окружающую обстановку. Система спроектирована для работы с доступными тепловизорами неохлаждаемого типа и может долго работать в непрерывном режиме без технического обслуживания", - говорится в сообщении.

Система была разработана специалистами Университета ИТМО под руководством руководителя группы разработки в международной научной лаборатории "Интеллектуальные оптические системы" Федора Иночкина. Она представляет собой тепловизор, который подключен к специальной опто-механической системе, позволяющей ему с очень небольшим интервалом сканировать все окружающее пространство.

"Наша система максимально надежная, при этом достаточно быстрая и относительно недорогая. Тепловизионный модуль стоит внизу на неподвижной платформе, а в верхней вращающейся части установлено подвижное зеркало. Строение устройства напоминает перископ. Зеркало отклоняет определенным образом оптическую ось всей системы, тем самым компенсируя вращение подвижной части при фиксации каждого кадра. Дальше последовательность кадров передается на компьютер и объединяется в единую панораму", - пояснил Иночкин.

По словам исследователя, разработка российских ученых сканирует пространство с рекордно высокой скоростью, до 17 кадров в секунду, и за 2 секунды формирует панораму без смазывания и в высоком разрешении (12 500 на 370 пикселей). В этом отношении она не уступает уже существующим решениям и при этом превосходит их в простоте эксплуатации и по другим параметрам. Работа устройства требует около 10 ватт энергии, что позволяет использовать подобные сканеры в широком диапазоне условий и для решения широкого перечня задач, в том числе для охраны природных зон, зданий, а также для поиска пропавших людей и распознавания объектов.

"Сейчас мы работаем над модулем распознавания объектов, который будет не только реагировать на изменения в пространстве, но и определять типы объектов, потенциально представляющие интерес для оператора. Например, можно будет понять, что обнаружил тепловизор: человека, птицу или дрон. Также мы планируем объединить несколько сканирующих тепловизоров в одну сетевую систему, что позволит решать задачи, непосильные для одного устройства", - подытожил Иночкин.