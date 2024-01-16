Землетрясение в Японии повредило уникальную установку для улавливания гравитационных волн

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Серия мощных землетрясений, которая произошла в начале года в Японии в районе полуострова Ното, повредила уникальную подземную установку "Кагура", предназначенную для улавливания гравитационных волн. Об этом говорится в сообщении на сайте объекта.

"К счастью, не было подтверждено никаких серьезных повреждений <...>, таких как человеческие жертвы или обрушения туннелей. Вместе с тем мы пришли к выводу, что значительному влиянию подверглись виброизоляторы [установки]", - отмечается в нем. В результате установка не будет готова к проведению международного эксперимента, связанного с гравитационными волнами, который должен был начаться в марте. Ожидается, что на ремонт уйдет несколько месяцев.

"Кагура" находится на глубине 200 м на территории бывших шахт Камиока в центральной префектуре Гифу. Установка состоит из двух соединенных под прямым углом трехкилометровых туннелей.

Считается, что гравитационные волны возникают, в частности, при движении сверхтяжелых космических объектов, например черных дыр.

С 1 января в Японии произошло более 1 000 землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние три с половиной года. Угроза цунами для всего западного побережья сохранялась более 20 часов. По данным японских сейсмологов, землетрясение, которому была присвоена магнитуда 7,6, стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.

По последним сведениям, в результате стихийного бедствия погиб 221 человек, пропавшими без вести числятся еще 24 человека. Число пострадавших достигло 1 015.