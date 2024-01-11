В Петербурге создали приложение с AR-проекцией для оптимизации швейных операций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработала первое в России приложение-маркетплейс с AR-проекцией выкроек на ткань, которое позволит оптимизировать швейные операции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Команда студентов и выпускников университета промышленных технологий и дизайна запускает приложение-маркетплейс готовых лекал ARt-крой с возможностью 3D-примерки и AR-проекцией выкроек на ткань. Благодаря "умной" раскладке и предварительной визуализации одежды перед приобретением выкройки бренды смогут оптимизировать швейные операции, экономить до 30% ткани и до 50% времени на этапе подготовки изделий к пошиву", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогов разработки в России нет. Единственное зарубежное приложение сегодня недоступно для отечественных брендов, к тому же представленные в нем выкройки соответствуют европейским стандартам размеров одежды, которые не совпадают с российскими. В будущем приложение-маркетплейс СПбГУПТД планируется распространить в странах СНГ.

"При правильной раскладке лекал можно сэкономить до пяти метров ткани с одного рулона. Кроме того, предприятия за время работы накапливают настолько большую базу лекал, что ей становится сложно управлять. При том что процесс и без того занимает от трех до пяти часов. Наш сервис решит и эту проблему", - привели в пресс-службе слова выпускницы магистратуры по Fashion Tech СПбГУПТД Екатерины Лихачевой.

Как отмечают разработчики, созданный сервис также позволит снизить потребление одежды из масс-маркета за счет повышения конкурентоспособности небольших брендов, что сократит масштабы массового выпуска изделий, а значит и объем производимых отходов. Все это уменьшит экологическую нагрузку, связанную с текстильной промышленностью.