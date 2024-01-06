В Приморском океанариуме рассказали, что помешали пополнению коллекции в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Пополнение коллекции животных Приморского океанариума в 2023 году осложнилось из-за частых штормов и большого количества пресной воды, которая попала в прибрежные воды залива Петра Великого после затяжных сильных дождей прошлого лета, рассказала ТАСС директор океанариума Ольга Шевченко.

"С точки зрения пополнения экспозиции дальневосточных морей это был тяжелый год. Обильные дожди привели к распреснению значительной части прибрежных вод залива Петра Великого, а частые шторма сделали невозможным выход в море судов для отлова гидробионтов. В результате резкого падения солености воды и повышения ее мутности некоторые прибрежные животные не смогли выжить, другие ушли на глубину. Все это не дало нам возможности пополнить свою коллекцию в достаточном объеме", - рассказала Шевченко.

По ее словам, в прошедшем году из-за сложностей в международных отношениях не было и больших закупок тропических животных, которые не обитают в российских водах. Несмотря на эти трудности, все же в прошлом году океанариуму удалось получить в свою коллекцию некоторое количество донных животных, в частности, ракообразных, морских звезд, несколько видов моллюсков, японскую ставриду и японскую скумбрию.

В условиях распреснения Амурского залива под влиянием существенного повышения стока рек, океанариуму даже приходилось помогать коллегам водой из Уссурийского залива. "Нам приходилось даже возить коллегам из Национального научного центра морской биологии, корпус которого расположен на берегу Амурского залива, нашу морскую воду, которую мы набираем в Уссурийском заливе, менее подверженном опреснению. Им просто негде было набрать нормальной морской воды, чтобы заменить ее в своих аквариумах", - рассказала собеседница агентства.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ Владимира Путина и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Министерства науки и высшего образования.