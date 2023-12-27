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В Иркутской области нашли редкое оружие времен Гражданской войны

Ружье 1922 года выпуска обнаружили жители Ангарска у себя во дворе

ТАСС, 27 декабря. Раритетное охотничье ружье 1922 года выпуска нашли жители Ангарска Иркутской области у себя во дворе. Об этом сообщило управление Росгвардии по Иркутской области.

"В Ангарске сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Иркутской области совместно с сотрудниками МВД изъяли из незаконного оборота раритетный обрез охотничьего ружья 1922 года выпуска, имеющий историческую ценность. Раритетный обрез со следами коррозии и ржавчины был обнаружен местными жителями во дворе одного из домов в 81 квартале города Ангарска. О находке бдительные граждане сообщили в Росгвардию", - говорится в сообщении.

Винтовка была передана в экспертно-криминалистический центр полиции. "По нанесенным на оружии гравировкам установлено, что произвели винтовку в начале прошлого века. Найденный экспонат является охотничьим гражданским гладкоствольным ружьем производства Ижевского механического завода", - сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, оружие пригодно для стрельбы.

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