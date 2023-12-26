В Сеченовском университете разрабатывают современную повязку для фиксации при переломах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Команда специалистов из Сеченовского университета разрабатывает современную повязку для фиксации при переломах и растяжениях. Повязка будет удобна в использовании и проста в применении, а также дешевле имеющихся аналогов, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Команда специалистов работает над созданием универсальной иммобилизационной ткани, которая значительно облегчит жизнь пациентам с переломами и растяжениями. Повязка на основе армирующего материала из стекловолокна и пропитки из двухкомпонентной полиуретановой смолы обеспечивает надежную фиксацию травмированной руки или ноги", - рассказали в пресс-службе.

Согласно сообщению пресс-службы, среди преимуществ разрабатываемой повязки - легкость и удобство для пациентов. Повязка пропускает воздух и позволяет коже дышать, кроме того, она невидима на рентгеновских снимках, а также водоустойчива, что позволит пациентам принимать душ, добавили пресс-службе. Еще одним преимуществом разработки является простота в использовании, "ее надо лишь распаковать, намочить и наложить, как обычную повязку", сообщили в университете, отметив, что с такой задачей сможет справиться человек без медицинского образования.

По словам основателя проекта Тимофея Перевезенцева, в России есть аналогичный продукт, предназначенный для быстрой фиксации при травмах, - полимерные армирующие бинты, однако они производятся из импортного сырья и на импортном оборудовании, что приводит к повышению цены медизделия. Разрабатываемый в Сеченовском университете продукт будет в несколько раз дешевле аналогов - за счет использования принципиально другой технологии производства, отмечает он.

"В дальнейших планах команды - ускорить время застывания повязки, повысить ее пластичность, а также разработать антибактериальную и асептическую подкладку для медизделия - чтобы исключить риск инфицирования при фиксации открытого перелома", - сообщили в университете. По мнению разработчиков, все эти свойства будут выгодно отличать новый продукт от существующих аналогов.

"Сегодня универсальной иммобилизующей тканью уже заинтересовались потенциальные инвесторы. Команда разработчиков также ведет переговоры с представителями экстремальных видов спорта, МЧС и Минобороны - об использовании медизделия в экстремально-полевой хирургии", - рассказали в пресс-службе университета, отметив, что в 2024 году команда разработчиков планирует открыть собственное производство продукта и нарастить производственную мощность, чтобы в дальнейшем выходить не только на российский, но и на иностранные рынки.