Метеорный поток Урсиды достигнет пика активности в ночь на 22 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Метеорный поток Урсиды достигнет максимума активности в ночь на 22 декабря. Луна, близкая к полной фазе, будет засвечивать небо, что может помешать наблюдению, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Условия наблюдения Урсид в 2023 году - не совсем благоприятные. Луна стремится к полнолунию (27 декабря) и помешает наблюдению метеоров", - сказали в планетарии, отметив, что Луна в эту ночь будет полной на 74%.

Ежегодный метеорный поток Урсиды можно увидеть только из Северного полушария Земли над северным горизонтом. Радиант (область вылета метеоров) находится в созвездии Малой Медведицы, недалеко от Северного полюса мира. В России звездопад виден на всей территории при условии безоблачной погоды. Ночь с 21 на 22 декабря, когда звездопад усилится до максимума, станет самой длинной в году, так как придется на зимнее солнцестояние - день, когда в Северном полушарии Земли наступает астрономическая зима.

Метеорный поток Урсиды наблюдается ежегодно в декабре, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленных периодической кометой 8P/Туттля (8P/Tuttle). Сгорая в атмосфере нашей планеты, они образуют яркие вспышки, которые называют метеорами. Эта комета обращается вокруг Солнца каждые 13,6 лет. В этом году, 28 декабря, она пройдет на расстоянии в 175476 астрономических единиц от Земли - минимальном за период с 2014 по 2100 годы.

"В прошлом Урсиды давали вспышки до 90-120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы небольшая - около 10 метеоров в час. По скорости пролета метеоров звездопад Урсиды очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее", - уточнили ученые.