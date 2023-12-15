В Новосибирске запатентовали комплекс оценки состояния зданий в Арктике

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали и запатентовали программно-аппаратный комплекс с микросейсмическими датчиками для экспресс-оценки состояния зданий и конструкций в зоне вечной мерзлоты. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"На геолого-геофизическом факультете НГУ разработана и запатентована технология экспресс-оценки состояния зданий, инженерных сооружений и конструкций, актуальная для Арктики и территорий с вечномерзлыми грунтами", - говорится в сообщении.

Несущая способность фундаментов в вечномерзлых почвах может нарушаться как из-за сезонного оттаивания грунтов, так и по причине повышения температуры оснований из-за глобального потепления. В результате этого основания зданий могут утратить свою несущую способность или подвергнуться деформации.

Аппаратно-программный комплекс для экспресс-мониторинга сооружений и конструкций включает в себя сенсоры - микросейсмические датчики, записывающие частоту и амплитуду вибраций конструкций зданий, - и регистраторы, которые сохраняют эти данные и затем могут передавать их либо в облако, либо на ноутбук, если ведется обработка данных на месте. Программное обеспечение позволяет объективно оценить техническое состояние сооружений и даже отдельных конструкций зданий.

Уточняется, что с помощью комплекса уже исследован ряд объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в Новосибирской области, а также на одном из крупнейших металлургических предприятий России. "Результаты наших исследований были на 100% подтверждены другими, более трудоемкими и дорогими способами. Подобные работы геологи НГУ выполняли на различных зданиях, фундаментах, опорах мостов, резервуарах и трубопроводах", - приводит пресс-служба слова директора Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александра Квашнина.

Сейчас ученые разрабатывают облачный сервис для загрузки и хранения информации о техническом состоянии всех исследуемых объектов. Впоследствии на его основе предполагается запустить сервис уведомлений, чтобы организации, обслуживающие эти сооружения, могли оперативно получать информацию о наступлении опасных событий.