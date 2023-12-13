В Томске начали серийное производство стендов для изучения квантовой криптографии

МОСКВА, 13 декабря /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили серийное производство стендов для изучения физических принципов и протоколов квантовой криптографии, сообщили в пресс-службе вуза.

"Серийное производство уникального учебного стенда стартовало на базе Института системной интеграции и безопасности ТУСУРа. Заказчиком выступил партнер университета - компания "Инфотекс". Первая партия из 20 стендов будет готова уже в 2024 году", - говорится в сообщении.

Стенд состоит из передатчика и приемника фотонов со специализированным программным обеспечением. С его помощью можно моделировать атаки на квантовые протоколы, а полученные результаты использовать в анализе защищенности квантовых сетей и узлов, а также устойчивости передачи данных в них. "Созданный нами симулятор квантового распределения ключей и освоение его серийного производства позволит проводить научные исследования, обучать будущих специалистов по квантовым коммуникациям элементам квантовой криптографии, что позволит вывести их подготовку на качественно новый уровень", - отметил президент университета Александр Шелупанов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Практическое внедрение результатов исследований, полученных с использованием стенда, планируется при реализации проектов ОАО "РЖД" по увеличению протяженности магистральных квантовых сетей. Данный стенд решает проблему отсутствия суверенного оборудования для обучения подобного уровня специалистов, при этом его стоимость кратно ниже зарубежных аналогов", - добавили в пресс-службе.