Росатом запустил модель активной зоны "быстрого реактора будущего" БН-1200М

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые Росатома запустили модель активной зоны первого в мире реактора на быстрых нейтронах БН-1200М, создание которого обеспечит переход к двухкомпонентной атомной энергосистеме на базе быстрых и тепловых реакторов нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба научного дивизиона госкорпорации.

"Специалисты Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (АО "ГНЦ РФ - ФЭИ", входит в научный дивизион) осуществили успешный физический пуск модели активной зоны реакторной установки БН-1200М на базе комплекса быстрых физических стендов (БФС)", - говорится в сообщении. Отмечается, что сборка активной зоны была осуществлена в рекордно сжатые сроки - менее чем за два месяца, в то время как обычно на такие задачи требуется около 4-5 месяцев. Ученые вручную собрали более 4 700 топливных стержней, что позволило успешно завершить набор критической массы и выйти в критическое состояние.

Критическая сборка БФС-90-1 по своим размерам является крупнейшей критической сборкой из когда-либо собиравшихся как на комплексе БФС, так и в мире. Ранее наибольшей критической сборкой, собиравшейся на комплексе критических стендов БФС, считалась модель активной зоны реакторной установки БН-600, состоявшей из около 3 250 топливных стержней.

Комплекс быстрых физических стендов, включающий два критических стенда - БФС-1 и БФС-2, представляет собой уникальную экспериментальную базу для исследования физики быстрых реакторов, решения проблем их безопасности, оптимизации активных зон, выжигания актинидов и утилизации оружейного плутония. За время работы стендов, а это более 50 лет, учеными Физико-энергетического института накоплен большой опыт по их эксплуатации и проведению экспериментов. На стендах изучались модели ныне действующих реакторов ИБР-2, БОР-60, БН-350, БН-600, китайского реактора CEFR и перспективных реакторов БН-800 и БН-К, БРЕСТ, исследовались композиции с урановым, плутониевым и смешанным топливом, как с гомогенной, так и гетерогенной компоновками активных зон. На базе комплекса быстрых физических стендов также планируется создать учебную научно-исследовательскую лабораторию в рамках взаимодействия ГНЦ РФ - ФЭИ и Обнинского филиала НИЯУ МИФИ, и Международного научно-образовательного центра "Обнинск Тех" - международного кластера, в который войдут несколько университетов.