В Самаре планируют разработать единую экосистему безопасности для беспилотников

ТАСС, 12 декабря. В Самаре разработают на основе искусственного интеллекта единую экосистему безопасности для отечественных беспилотников, сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

"Ученые Самарского университета имени Королева и Института систем обработки изображений РАН разработают на основе искусственного интеллекта единую экосистему безопасности для отечественных беспилотных летательных аппаратов. Разработка позволит упорядочить и автоматизировать полеты дронов и минимизировать количество потенциальных нештатных ситуаций на земле и в воздухе. В перспективе подобная единая экосистема поможет создать в нашей стране высокие стандарты безопасности для целой отрасли беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

Как рассказал директор Института искусственного интеллекта и руководитель Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем" Самарского университета имени Королева профессор Артем Никоноров, проект реализуется с индустриальным партнером - компанией - разработчиком беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего". Сейчас компания создает на территории ОЭЗ "Тольятти" завод по производству гражданских беспилотников. "Разрабатываемая нами система на основе нейросетей позволит увеличить безопасность эксплуатации беспилотников и свести к минимуму число возможных нештатных ситуаций, а также в перспективе поможет создать стандарты и правила движения в воздушном пространстве для всей будущей отрасли беспилотной авиации. Подобных систем в России пока нет", - отметил Никоноров.

По его словам, количество беспилотников в различных сферах экономики с каждым годом будет только увеличиваться, проследить, чтобы дроны не нарушали правила движения и не создавали потенциальную опасность для людей, поможет искусственный интеллект, нейросети. "Они, как электронные диспетчеры, будут контролировать перемещения дронов в сфере ответственности системы, в сложных ситуациях обращаясь, конечно же, за помощью человека", - отметил Никоноров. Благодаря системе автономные беспилотники будут автоматически следовать установленным правилам и стандартам движения и смогут с помощью нейросетей корректировать маршруты, например, из-за изменившихся погодных условий или возникшей опасности столкновения. Если БПЛА вылетит за пределы выделенного для него воздушного коридора, "электронный диспетчер" прикажет ему вернуться, а если он никак не отреагирует - например, из-за поломки, то система сможет принудить его к посадке в безопасном месте.

Разработку системы ведут сотрудники университетского Центра "Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем". В состав команды Центра входит более 50 ученых.