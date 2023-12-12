Экспедиция СО РАН нашла природную мышьяковую аномалию в Забайкалье

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия обнаружила повышенное природное содержание мышьяка, являющегося сильным ядом, в почвах одного из районов Забайкальского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"В ходе исследований экспедиции впервые открыта природная геохимическая аномалия. Обнаружена в 15-20 км на запад от Быстринского горно-обогатительного комбината, где в литоземе валовое содержание мышьяка увеличивается вниз по профилю почвы со 180 до 759 мг на кг", - заявил заведующий лабораторией биогеохимии почв Института почвоведения и агрохимии СО РАН Александр Сысо, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что ученые не заметили воздействия мышьяка на растительный мир. Вероятно, это обусловлено низкой концентрацией мышьяка в тканях растений. При этом необходимы дальнейшие исследования движения мышьяка по пищевой цепи из растений в животных и человека, подчеркнул Сысо.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.