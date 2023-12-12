Общее собрание РАН выработает рекомендации правительству по укреплению суверенитета

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Общее собрание членов Российской академии наук открывается во вторник в большом зале РАН. Оно будет работать два дня.

"Это, в первую очередь, научная сессия, посвященная участию РАН в выработке решений по укреплению научно-технологического суверенитета России. Будут обсуждаться все самые актуальные для правительства вопросы. И мы предполагаем, что по итогам этой сессии будут направлены соответствующие рекомендации в правительство", - сообщили в пресс-службе академии.

Выборов руководящих органов на нынешнем собрании не планируется.

"В программе - научная сессия "Российская академия наук в решении проблем научно-технологического развития России". В течение двух дней члены РАН представят научные доклады, посвященные развитию микроэлектронных технологий, роли университетов в подготовке кадров, доверенному искусственному интеллекту, вопросам изменения климата, трансформации мирового порядка и другим востребованным темам", - сообщается на портале РАН.

К сессии подготовлены доклады президента РАН Геннадия Красникова на тему "Микроэлектронные технологии в решении задач научно-технологического суверенитета страны", ректора МГУ Виктора Садовничего на тему "Российские университеты как ключевой элемент подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны". Академик Виталий Кведер расскажет о лазерных технологиях, академик Арутюн Аветисян - об искусственном интеллекте, академик Владимир Семенов - обо всех аспектах климатических изменений, будет представлено многое другое.

В среду, 13 декабря, состоится вручение премии ЮНЕСКО - России им. Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук за 2022 год и доклады лауреатов. Затем, в 14:00, - продолжение научной сессии. Собрание завершится принятием постановления.