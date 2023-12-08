Мезенцев назвал сотрудничество в науке одним из приоритетов Минска и Москвы

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие в области науки и высоких технологий является одним из приоритетных направлений сотрудничества Минска и Москвы. Об этом перед состоявшейся в Национальной библиотеке Белоруссии церемонией вручения премии Союзного государства (СГ) Белоруссии и России в области науки и техники заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня вручение премии Союзного государства происходит в годовщину подписания союзного договора [занимавшим в то время пост президента РФ Борисом Ельциным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 1999 году]. И мы всегда вспоминаем, что в январе 2000 года [президент РФ] Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко обменялись ратификационными грамотами, которые обозначили новый этап сотрудничества Белоруссии и России по многим и многим направлениям, - отметил Мезенцев. - И, наверное, одно из самых приоритетных направлений для сторон - сотрудничество в сфере высоких технологий, сотрудничество в области науки и техники".

Госсекретарь указал на то, что вручаемая в 2023 году премия присуждена лауреатам, работающим "в самом передовом направлении деятельности - генетике".

Премия в области науки и техники была учреждена постановлением Высшего государственного совета СГ 19 июня 2018 года. Награда присуждается белорусским и российским ученым за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, существенно обогатившие мировую науку и внесшие значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности СГ.

В 2023 году премия присуждена авторскому коллективу в составе россиян Светланы Боринской, Вадима Степанова, Николая Янковского и представителей белорусской науки Александра Кильчевского, Светланы Котовой и Ирмы Моссэ за разработку инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов СГ.