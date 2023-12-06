В ОмГТУ создают плазменный ракетный двигатель для мини- и микрокосмических аппаратов

МОСКВА, 6 декабря /ТАСС/. Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) приступили к созданию микроплазменного ракетного двигателя. Разработка позволит оснастить двигателями микроспутники весом до 10 кг и придать неуправляемым устройствам маневренность, сообщает пресс-служба вуза.

Задача омских конструкторов - создать микроплазменный двигатель для самых малых космических аппаратов, а также сделать их максимально маневренными.

"Сейчас работа в самом начале. Но уже доказано, что равновесное состояние устанавливается в экспериментальном микроплазменном двигателе за доли секунды, и определено его значение. Это позволяет строить математическую модель процесса", - рассказал ТАСС один из участников научного коллектива, заведующий кафедрой "Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология", профессор Виктор Шалай.

Следующим этапом конструкторов будет изучение физико-химических реакций при наличии ударных волн, детонации, исследование температурного режима, способов увеличения импульса двигателя, проведение испытаний.

По словам ученого, в ОмГТУ уже на протяжении многих лет работают над созданием корректирующих и управляющих двигателей для мини- и микрокосмических аппаратов, одной из разновидностей которых являются плазменные. Эти двигатели пользуются большой популярностью в российской космонавтике за счет своей надежности и наличия необходимой тяги, а высокая температура плазмы позволяет получить ионный удельный импульс с минимальным расходом подаваемого в камеру газа для управления спутником.

Исследования и разработки в области авиа- и ракетостроения входят в программу развития университета, поддержанную федеральным проектом "Приоритет 2030".