В НГУ модернизировали детекторы для обсерватории TAIGA на российской элементной базе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) модернизировали собранные полностью из отечественных элементов детекторы изучения широких атмосферных ливней для одной из крупнейших в мире гамма-обсерватории TAIGA в Прибайкалье, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Это была наша коллективная работа с коллегами из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, который предоставлял свои производственные возможности, помощь в разработке конструкции, навыки работы с материалами. Частично она проходила в рамках госзадания, а также программы "Топ -100" и нескольких грантов. Мы со своей стороны закупали фотоэлектронные умножители, материал для изготовления сцинтилляторов нам предоставлял Иркутский госуниверситет. Также в НГУ был создан участок по сборке и проверке детекторов. Детекторы новой партии были модернизированы с учетом результатов опытной эксплуатации. Был расширен диапазон линейности отклика детекторов за счет использования новых делителей и установки дополнительного усилителя", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией Междисциплинарного центра физики элементарных частиц и астрофизики НГУ Евгения Кравченко.

Как пояснили в пресс-службе, в общей сложности для обсерватории предстоит собрать 200 детекторов. Новая партия была модернизирована с учетом результатов опытной эксплуатации, а также использует только отечественную элементную базу.

В пресс-службе отметили, что модернизированные детекторы отличаются от аналогичных устройств герметичностью корпуса. "Это очень важно, поскольку эти детекторы предстоит закопать в землю. Для негерметичных приходится обустраивать подземные помещения, наподобие погреба, и бокс с крышей. Детекторы, разработанные в НГУ, достаточно просто закопать в землю на глубину 1,5 м", - говорится в сообщении.

Широкие атмосферные ливни - это каскады вторичных элементарных частиц, которые возникают в атмосфере Земли при попадании частицы с высокой энергией. Взаимодействуя с атомами газов атмосферы, каждая частица порождает новые и так далее. Данные, получаемые при анализе характеристик частиц, достигших поверхности Земли, используются для восстановления параметров исходной частицы, породившей ливень, что позволяет анализировать и исследовать космическое излучение.

Эксперимент TAIGA

Гамма-обсерватория TAIGA - комплекс установок мирового уровня площадью один квадратный километр для исследования астрофизических процессов сверхвысоких энергий. Располагается в 50 километрах от Байкала в Тункинской долине, ее полное название - Tunka Advanced Instrument for cosmic ray and Gamma Astronomy. Обсерватория регистрирует все компоненты широких атмосферных ливней, развивающихся в результате взаимодействия космического излучения сверхвысоких энергий с атмосферой. В проекте участвуют более десяти организаций из Италии, Германии, Румынии, России, в том числе Объединенный институт ядерных исследований (Дубна). Результаты работы обсерватории позволят лучше понять процессы возникновения и эволюции ранней Вселенной.