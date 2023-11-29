Путин считает важным популяризацию палеогенетики

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает важным популяризировать новую науку - палеогенетику, поскольку она находится на стыке генетики и археологии.

На встрече с молодыми учеными одна из участниц рассказала главе государства о том, что занимается палеогенетическими исследованиями, и считает важно популяризировать эту науку.

"Действительно, этот вид деятельности, наука новая - палеогенетика, действительно мало об этом знает, и воспринимается как сфера деятельности для избранных, совсем небольшого количества людей, специалистов узких. Хотя это наука как раз на стыке наук - генетики, археологии, я так понимаю, и здесь все, что угодно - даже искусство, наверное, - сказал он. - Да, конечно, это важно - заняться популяризацией".

Однако, отметил президент, для популяризации нужен материал, а власти уже подскажут такую идею средствам массовой информации, например, Константину Эрнсту, директору Первого канала, с руководителем ВГТРК - Олегом Добродеевым, а также с коллегами из Газпром-медиа.

"Дайте только материал", - обратился глава государства к юной ученой. "Мы обязательно найдем контактера для вас, может быть даже из Администрации [президента РФ], которому легче потом будет вас состыковать с теми, кто проявит интерес профессиональный из средств массовой информации", - предложил Путин. Девушка предложение президента поддержала.