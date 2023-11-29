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Конгресс молодых ученых
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Путин заявил, что Россия должна развивать генетику

Она позволит странам получить преимущества в мире, добавил президент

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Глава государства подчеркнул, что в России к генетике сейчас относятся не как когда-то в СССР, когда ее называли "продажной девкой империализма", а как к чрезвычайно важному направлению исследования: "Так же, как искусственный интеллект, не может быть, а точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека".

"Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить", - указал глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКонгресс молодых ученых
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