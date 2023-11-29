РАН и НИЦ "Институт имени Жуковского" займутся разработками в аэродинамике

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт имени Н. Е. Жуковского" договорились о совместных исследованиях, связанных с искусственным интеллектом и аэродинамикой. Об этом на III Конгрессе молодых ученых рассказал вице-президент РАН Сергей Чернышев.

"Мы подпишем соглашение о широкой кооперации Российской академии наук с прикладным миром - с НИЦ "Институт Жуковского" для того, чтобы еще более успешно претворять такую кооперацию для решения серьезных задач. Многие задачи сегодня не имеют решения нигде в мире - это все впервые, это все прорывы", - сказал он на сессии конгресса.

Как он пояснил ТАСС, одним из направлений совместной работы станут исследования в области аэродинамики. "Я упоминал <...> вопросы ламинарно-турбулентного перехода. Мы сегодня летаем на турбулентных самолетах, а если мы хотя бы треть самолета сделаем, так сказать, ламинарным, <...> мы сразу на десятки процентов уменьшаем сопротивление самолета - составную часть, связанную с сопротивлением трения. Эта проблема пока не решена нигде в мире. <…> ОКРы (опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС) возможны <...>. Поэтому будет соглашение подписано для того, чтобы академия могла обеспечить решение конкретных задач <...> проблемного плана, которые еще не решены", - пояснил он.

III Конгресс молодых ученых (КМУ) работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.