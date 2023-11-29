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Конгресс молодых ученых

В Курчатовском институте заявили о планах РФ и Ирана разрабатывать научное оборудование

Вице-президент института Александр Благов отметил, что идет работа над научной программой, которая будет охватывать целый спектр направлений, начиная от биологии и генетики и заканчивая ядерной медициной, материаловедением

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и организации Ирана разработают научную программу сотрудничества, которая будет включать планы по созданию оборудования для совместных исследований. Об этом в кулуарах III Конгресса молодых ученых сказал корреспонденту ТАСС вице-президент института Александр Благов.

"Мы сейчас работаем над научной программой, которая будет охватывать целый спектр направлений, начиная от биологии и генетики и заканчивая ядерной медициной, материаловедением и разработкой нового научного оборудования. Очень важно, что мы находимся на стадии создания установок и поэтому можем комплиментарно использовать технологии, <...> которые имеются в Иране и у нас, формируя новую экспериментальную базу для совместных исследований", - сообщил он.

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Конгресс молодых ученых
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