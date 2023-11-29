Кампус в Томске проектируют с учетом пожеланий молодежи

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Кампус международного уровня в Томске создается с учетом пожеланий молодежи, которой нужны условия и для жизни, и для деятельности. Об этом заявила заместитель губернатора по научно-технологическому развитию Томской области Людмила Огородова в ходе III Конгресса молодых ученых.

"При проектировании мы предусматриваем условия, чтобы студентов как можно раньше вовлекать в проекты. И получая диплом, они имели рабочее место. <...> Как мы вписываем кампус в город. Нам нужны RND-центры внутри кампуса, студенты говорят об интересной жизни и об интересной деятельности. То есть они говорят, что среда должна отличаться высокой технологичностью. <...> Поэтому вписываем кампус, учитывая все пожелания молодежи, как они видят кампус мирового уровня", - сказала Огородова.

Кампус международного уровня в Томске планируется построить к 2027 году. Он будет рассчитан на 6 тыс. мест с расширением до 10 тыс. мест. Предполагается, что на кампусе будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Из федерального бюджета на этот проект выделено 18 млрд рублей. Предельная стоимость проекта оценивается в 52,1 млрд рублей на момент ввода в эксплуатацию.

По ее словам, общественная среда кампуса должна включать в себя "умные" энергоэффективные велодорожки, дроны, которые переносят пищу, "умные" сборники мусора". При этом в академгородке на территории кампуса планируется построить жилье для молодых специалистов, которые после окончания обучения будут работать в университетах или НИИ.

III Конгресс молодых ученых проходит в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.