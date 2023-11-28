В Сириусе пройдет III Конгресс молодых ученых

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Третий конгресс молодых ученых (КМУ) начинает свою работу во вторник в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи и будет работать три дня, по 30 ноября. Устроители определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики.

"Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны", - говорится на сайте форума.

Организаторами мероприятия выступают фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Среди многочисленных партнеров КМУ - Росатом (титульный партнер), НИЦ "Курчатовский институт", Сбербанк, Платформа университетского технологического предпринимательства, АНО "Большая российская энциклопедия", СП "Квантовые технологии".

ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.

В КМУ примут участие более 4,5 тыс. человек, в том числе более 700 докладчиков и модераторов собраний. Науку будут представлять молодые ученые - получатели грантов и стипендий президента и правительства РФ, аспиранты, разрабатывающие приоритетные направления научно-технического развития, студенты и школьники, принимающие участие в исследованиях и показавшие результат. С ними на конгрессе встретятся представители госкомпаний и технологического бизнеса, федеральных и региональных органов власти.

На конгрессе ожидается выступление президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, многих других официальных лиц высокого ранга.

Программа конгресса

В программу конгресса входят деловая, выставочная, спортивная и культурная части. Среди тем для обсуждений в деловой программе, такие как "Природоподобные технологии", "Новые подходы в развитии наукоградов", "Привлечение иностранной молодежи в российскую науку", "Плавучие университеты", "Развитие человеческого капитала со школьной скамьи", "Историческая генетика: исследование прошлого по древней ДНК", "Дальнее небо": технологические фронтиры спутникостроения".

В спортивной программе - кубки и мастер-классы по шахматам, шашкам и го, кубок по теннису, робототехнические соревнования, пилотирование дронов. В культурной программе будут обсуждаться различные аспекты использования современных технологий в искусстве. В дискуссии "Наука и искусство: связь времен, новые подходы в подготовке талантов и научные технологии создания шедевров" примет участие актер Владимир Машков.

В рамках КМУ с 25 ноября по 1 декабря проходят мероприятия выездной школы научных лидеров. Это проект объединит молодых ученых с высокими результатами под эгидой Департамента науки и образования Москвы.