В рамках III Конгресса молодых ученых пройдет Школа научных лидеров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Программа III Конгресса молодых ученых, который пройдет на федеральной территории Сириус в конце ноября, предполагает проведение Выездной школы научных лидеров. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"С 25 ноября по 1 декабря пройдут мероприятия Выездной школы научных лидеров в рамках III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус". В проекте примут участие молодые ученые с высокими научными результатами, принимающие активное участие в проектах Департамента образования и науки города Москвы", - говорится в сообщении.

Участниками проекта станут кандидаты и доктора наук из МГУ, ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Научного медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина и других.

Департамент образования и науки Москвы с 2023 года реализует проект "Формирование сообщества молодых ученых города Москвы", который предусматривает проведение образовательных мероприятий, консультаций и семинаров для привлечения исследователей и разработчиков к решению важных задач развития общества и государства. Проект проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в стране в 2022-2031 годах при участии Корпоративного университета московского образования, МГУ, РАН и других организаций.

Программу школы составят лекции ведущих российских ученых и интенсивы с участием популяризаторов науки. В числе спикеров - вице-президент РАН Степан Калмыков, заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов, первый заместитель комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, академик РАН Юлия Горбунова, начальник управления развития научной деятельности Департамента образования и науки города Москвы Елена Павличева, начальник Аналитического управления Департамента образования и науки города Москвы Арина Сафуанова и другие.

Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября в Парке науки и искусства на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Его организаторами выступают фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальный приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.