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Геохимики выяснили, что вода в озерах становится токсичнее весной

Также исследователи ГЕОХИ РАН определили, что органика, попадающая в водоемы Валдайского национального парка в летний период, позволяет снизить концентрацию тяжелых металлов, накопленных во время таяния снега
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские геохимики выяснили, что в экологически чистых водах Валдайского национального парка по естественным причинам весной повышается уровень тяжелых металлов, а летом их содержание падает. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).

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"Данные, полученные в течение восьми сезонов, отражают изменения содержания токсичных форм элементов в течение года в лизиметрических водах, то есть водах, которые собираются за счет вертикального движения почвенного раствора, под гумусовым горизонтом. Выявлено, что в весенний период за счет снеготаяния доля токсичных форм элементов возрастает, в летний период за счет биохимической деятельности найдено значительное снижение токсичных форм элементов", - сообщила старший научный сотрудник лаборатории эволюционной биогеохимии и геоэкологии ГЕОХИ РАН Марина Дину, чьи слова приводятся в сообщении.

В работе установлено, что поступающие с водосбора (местности, окружающей водоем) органические вещества летом подавляют активность ионов никеля, кадмия, меди и свинца. В то же время повышенное содержание "светлого гумуса", низкомолекулярных органических веществ, позволяет снизить содержание в воде ионов металлов, преимущественно цинка и кобальта.

"Практическая значимость проведенных исследований заключается в том, что предложенный подход можно использовать для оценки опасности любых поверхностных вод суши (реки, озера) относительно "нормы", то есть предельно допустимых концентраций (ПДК) токсичных элементов, регламентируемых в настоящее время Росприроднадзором", - добавила Дину.

Сотрудники лаборатории эволюционной биогеохимии и геоэкологии проводили эти исследования ежесезонно на протяжении восьми лет. Национальный парк "Валдайский" - особо охраняемая природная территория, он расположен на значительном удалении от промышленных предприятий. Это делает его идеальной моделью для исследования климатических и геохимических факторов формирования вод на условно фоновой территории, то есть местности, практически лишенной антропогенных или других внешних источников загрязнения.

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