В Севастополе создали прибор подводной передачи звука и света

ТАСС, 18 ноября. Специалисты Севастопольского государственного университета разработали первое в мире мультимодальное устройство беспроводной подводной связи. Как сообщили в пресс-службе программы "Приоритет 2030" Минобрнауки России, прибор позволит оперативно передавать на значительное расстояние большой объем информации, например, при обследовании подводных трубопроводов, швартовке подводных аппаратов и обслуживании плавучих ветропарков.

"Это модем, сочетающий сразу два канала связи: акустический и оптический. Назначение устройства - передача разнородной информации (телеметрической, текстовой через гидроакустику, визуальной через оптику). Прибор будет оснащен двумя приемопередатчиками: акустической и оптической информации. Акустический сигнал позволит установить контакт на значительном расстоянии, а оптический - передать большой объем информации между сблизившимися под определенным углом устройствами", - пояснили в пресс-службе.

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Робототехника и интеллектуальные системы управления" Константин Кебкал, по отдельности приборы для акустической и оптической подводной связи существуют уже давно, однако никто еще не соединял их в одном устройстве так, чтобы избежать задвоения источников питания и отказаться от лишних кабелей и других элементов.

Мультимодальное устройство беспроводной подводной связи разработали в рамках реализации стратегического проекта "Разработка и трансфер высоких технологий в морской сфере деятельности" по программе "Приоритет 2030" (национальный проект "Наука и университеты").