Сибирское отделение РАН изучит снижение воздействия серы на природу вокруг Норильска

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Экспедиция по исследованию биоразнообразия Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) изучит в Норильском промышленном районе снижение воздействия серы на природу после запуска первой промышленной линии по уменьшению выбросов диоксида серы. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

"Мы выбрасываем 1,8 млн тонн серы в год в среднем. Когда новый серный завод на Надеждинском комбинате выйдет на полную мощность к концу следующего года, то мы уменьшим количество выбросов в два раза. Естественно, что половина выбросов не будет воздействовать на близлежащие участки. Экспедиция начнет замеры уже в следующем году", - сказал Селезнев.

Он уточнил, что влияние выбросов серы достаточно ограничено: в компании изучили наиболее частые направления ветров и расстояния, на которые сера распространяется. На карте видна длина этих полос и насыщенность.

Серная программа является крупнейшим экологическим мероприятием компании, она должна помочь снизить выбросы в заполярном филиале "Норникеля". Она включает в себя модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. Программа входит в федеральный проект "Чистый воздух" и является его крупнейшим мероприятием. Утилизация диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.