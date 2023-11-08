Новую станцию "Восток" в Антарктиде в январе намерены запустить в опытную эксплуатацию

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Строительство новой станции "Восток" в Антарктиде завершается, в январе станцию планируют запустить в опытную эксплуатацию. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Комплекс уже находится в высокой степени готовности, научный и технический персонал может в нем непрерывно жить и работать. Мы планируем, что в этом году шесть человек из Института Арктики и Антарктики и 30 техников останутся там работать и будут запускать "Восток" в опытную эксплуатацию, чтобы протестировать все системы в работе. В конце января будем там вместе с директором нашего антарктического и арктического института и руководителем компании "Новатэк", которая софинансировала проект. Мы готовы организовать телемост. Полярникам и строителям, работающим там, будет приятно, если команду на запуск дадите лично Вы, Владимир Владимирович. Просьба поддержать", - сказал Козлов.

В полную мощность все пять модулей зимовочного комплекса заработают в начале 2025 года, согласно графику строительства. Третий строительный сезон "Востока" начался в ноябре, 176 строителей уже прибыли в Антарктиду. Они возведут два оставшихся модуля для хранения запасов топлива, и дубликатов оборудования.

"Несмотря на стройку, наши полярники не прекращали исследования в этом месте. Так, в прошлом году из глубины более трех с половиной километров учёные подняли керн льда возрастом около одного миллиона двухсот тысяч лет. Сейчас его еще изучают гляциологи, химики, климатологи Института Арктики и Антарктики", - уточнил Козлов.

О станции

"Восток" - круглогодичная внутриконтинентальная антарктическая научная станция России, находится в центральной части Антарктиды. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур и другие.

Зимовочный комплекс станции изготовлен на опытном заводе строительных конструкций в Гатчине (Ленинградская обл.). Новый зимовочный комплекс будет включать в себя два служебно-жилых помещения, здание с четырьмя дизель-генераторами мощностью 200 кВт каждый и системой очистки и хранения воды, склад и гараж. Каждый блок сможет работать автономно. Общая длина комплекса составит 140 м, ширина - 13,5 м, максимальная высота - 17,5 м, площадь помещений - более 1 911 кв. м.