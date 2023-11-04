В России на высоком уровне обсуждают запуск глобальной системы мониторинга CO2

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Создание национальной системы мониторинга концентрации парниковых газов в атмосфере на базе приборов, разработанных в МФТИ, обсуждается в России. Об этом сообщил руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин на Международной выставке-форуме "Россия", которая началась 4 ноября на ВДНХ в Москве.

"Разработанные нами приборы уже поставляются на карбоновые полигоны, где они используются для сверхточных замеров углеродного баланса. Сейчас на самом высоком уровне обсуждается создание системы глобального мониторинга парниковых газов в атмосфере Земли. Эта идея, как я уверен, будет реализована прямо на наших глазах в ближайшие несколько лет", - заявил он.

Как отметил Родин, разрабатываемые в МФТИ приборы стали особенно актуальными после введения санкций в отношении России и запрета на ввоз большого перечня научной аппаратуры, в том числе приборов и компонентов, используемых для замеров концентрации парниковых газов в атмосфере. В дополнение к решению этой проблемы российские ученые разрабатывают аппаратуру для беспилотников среднего класса, осуществляющих ледовую разведку. Их испытания проходят в этом году на борту ледоколов "Таймыр" и "Ямал".

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством Международной выставки-форума "Россия".